Annett Ritter hat sich der Technik der Mehrfach- und Langzeitbelichtung verschrieben. Ihre Fotgrafien zeigt sie nun in Steinhude.© Annett Ritter

| Nadine Kirst

Wunstorf

Neue Fotoausstellung in der Kunstscheune

Es ist eine Premiere für Annett Ritter. Zum ersten Mal präsentiert die Künstlerin ihre Fotografien in einer Ausstellung. Die Schau mit dem Titel "Doppelt gesehen" beginnt am Freitag, 1. September, in der Kunstscheune in Steinhude.