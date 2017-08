Andreas Jensen liest die Schöpfungsgeschichte.© privat

| Sven Sokoll

Wunstorf

Schöpfungsgeschichte auf Platt zu hören

Die Schöpfungsgeschichte in Platt liest der Wunstorfer Andreas Jensen am Sonntag, 20. August, ab 17 Uhr in der Idenser Sigwardskirche. Er wurde 1938 in Nordfriesland geboren und betrachtet Plattdeutsch noch immer als seine Muttersprache.