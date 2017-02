Das Akkordeonorchester Schneeren tritt in Bokeloh auf.© Oliver Seitz

Wunstorf

Akkordeonorchester spielt Märchenhaftes

Akkordeonklänge hören Besucher eines Konzerts am Sonnabend, 18. Februar, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche Zum Heiligen Kreuz in Bokeloh. Zu Gast sind dann dort das Akkordeonorchester und das Akkordeonensemble, beide aus Schneeren, unter der Leitung von Klaus Strangfeld.