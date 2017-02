Die Regionsverwaltung hat auf die Vorfälle im Wohnheim an der Marienburger Straße, hier beim Tag der offenen Tür, reagiert.© Rita Nandy

Wunstorf

Sicherheitsdienst im Wohnheim ist aufgestockt

Die Auseinandersetzungen im Wohnheim für minderjährige unbegeleitete Flüchtlinge an der Marienburger Straße am 10. Januar haben ein politisches Nachspiel in der Regionsversammlung. Die dortige AfD-Fraktion hat die Verwaltung als Betreiber des Heims gefragt, wie sie darauf reagieren will.