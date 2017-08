Die AfD fordert Mitfahrbänke im Butteramt, um den Weg zum Einkauf zu erleichtern.© Insa Cathérine Hagemann

AfD fordert Mitfahrbänke für Weg zum Einkauf

Die Nahversorgung in den Orten des Butteramtes hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert, ein neuer Markt ist noch nicht in Sicht. Die AfD-Ratsfraktion schlägt deshalb einen anderen Weg vor, vor allem Älteren den Weg zum Einkauf zu erleichtern: In einem Antrag fordert sie Mitfahrbänke.