Marcel Sieberer wird neuer Ärztlicher Direktor der Psychiatrien in Wunstorf und Langenhagen.© Klinikum Region Hannover

Wunstorf

Psychiatrie bekommt einen neuen Direktor

Beim Klinikum der Region Hannover tritt am Mittwoch Marcel Sieberer die Stelle als Ärztlicher Direktor für die Psychiatrien in Wunstorf und Langenhagen an. Diese war seit November 2015 vakant, nachdem Marc Ziegenbein zum Klinikum Wahrendorff gewechselt war.