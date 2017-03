Die Kinder der Kita Idensen lernen, dass Wind von den Fächern die Rollen antreibt.© Lütjens

| Anke Lütjens

Wunstorf

Baldur zaubert mit Wind, Sonne und Feuer

Von Fächern erzeugter Wind bringt Autos und Windräder in Bewegung, die Kraft der Sonne treibt Spielzeuge und einen Ballon an. Wind, Sonne und Wasser sind gut für die Energie-Schatztruhe von Baldur. Das haben die Vorschulkinder der Kita Idensen am Freitag beim Besuch des Energiezauberers gelernt.