Ein Burgdorfer leistet der Polizei Widerstand.© Symbolbild

Wunstorf

21-Jähriger folgt einem Platzverweis nicht

Ein 21-Jähriger aus Burgdorf hat sich am Sonntag gegen 6 Uhr eine Rangelei mit der Polizei geliefert. Er war an der Straße An der Trift zu Besuch, wo es zu Streitigkeiten mit den Gastgebern gekommen war und wo er schließlich auch die Haustür gewaltsam beschädigt hatte.