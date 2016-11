Die neuen Sicherheitsberater für Senioren mit den Verantwortlichen der Schulung sowie dem Ersten Stadtrat Carsten Piellusch (hinten, Zweiter von links) und dem Leiter des Wunstorfer Polizeikommissariats Dirk Hallmann (hinten, rechts).© Rita Nandy

Wunstorf

14 Sicherheitsberater erhalten ihre Urkunden

Das Interesse war groß. 14 Ehrenamtliche haben sich in vier Tagen zu Sicherheitsberatern für Senioren ausbilden lassen. Am Freitagmittag erhielten sie in der Abtei aus den Händen von Kommissariatsleiter Dirk Hallmann und dem Ersten Stadtrat Carsten Piellusch ihre Abschlussurkunden.