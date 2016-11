Der neue Ortsrat in Holtensen (von links): Uwe Filter, Martin Sondermann, Ortsbürgermeister Wilhelm Subke, Arne Weber und Nina Engeler.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Holtensen

Wilhelm Subke ist Holtensens Ortsbürgermeister

Wennigsens neuer Ratschef und Concordia-Vorsitzende Wilhelm Subke (64, SPD) ist nun auch Ortsbürgermeister in Holtensen, das neue Ortsratsmitglied Uwe Filter (CDU) sein Stellvertreter. Beide wurden in der konstituierenden Sitzung am Montagabend einstimmig gewählt.