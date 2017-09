Wo steht die Gemeinde? Wo will sie hin? Was sind die drängendsten Aufgaben? Bürgermeister Christoph Meineke stellt dem Rat den Haushaltsentwurf für 2018 vor.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Bürgermeister bringt den Haushalt 2018 ein

Was kann sich Wennigsen noch alles leisten? Bürgermeister Christoph Meineke hat am Donnerstagabend den Entwurf für den Haushalt 2018 in den Rat eingebracht. Ohne neue Schulden geht's nicht.