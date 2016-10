In solchen Rohren werden die Kabel für den Südlink verlegt. In einem Graben sollen dann zwei bis vier Rohre untergebracht werden.© Archiv

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Bauausschuss befasst sich mit Südlink-Trasse

Was sagt die Politik? Wennigsen will sich mit den Planungen für die Südlink-Stromtrasse kritisch auseinandersetzen. Der Bauausschuss der Gemeinde befasst sich am Donnerstag mit den Plänen.