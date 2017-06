Großer Umzug durch Wennigsen: Eine Blume für Platzmajor Gunter Bierwisch.© Jennifer Krebs/Marcel Sacha

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Wennigsen feiert sein Freischießen

Tausende Schaulustige an den Straßen, Party in allen Gassen - Wennigsen feiert sein historisches Freischießen und steht Kopf. Erster Höhepunkt des Spektakels: Der große Festumzug am Sonntag in Uniformen mit Pferden, Kutschen und Fußvolk.