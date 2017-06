Schwimmeister Hartwig Hudasch und Martin Dankert vom Förderverein des Wasserparks erläutern den Mitgliedern des Finanzausschusses die Gründe für die vorübergehende Schließung.© Björn Franz

| Björn Franz

Wennigsen

Wasserpark muss wegen Bakterien schließen

Der Wasserpark in Wennigsen muss wegen erhöhter Kolibakterien-Werte im Wasser vorübergehend schließen. Eine entsprechende Anweisung des Gesundheitsamtes der Region Hannover erhielten die Betreiber am Montag. Sie hoffen allerdings, nach erneuten Tests bereits am Freitag wieder öffnen zu dürfen.