Die Abschlussklasse der Waldorfschule.© Bernd Schönebaum

Sorsum

Waldorfschule verabschiedet ihre Zwölftklässler

Der Tag, an dem die Freie Waldorfschule Sorsum ihr Sommerfest feiert, ist immer auch der Tag, an dem die Zwölftklässler verabschiedet werden. Diese für die Schüler und ihre Eltern so bedeutende Wegmarke wird von der gesamten Schulgemeinschaft zelebriert.