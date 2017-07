Am Dienstag fand der Wochenmarkt zum letzten Mal auf dem Forges-Les-Eaux-Platz in Wennigsen statt. Ab dem 15. August wollen die Händler einen neuen Versuch in Bredenbeck starten.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Und ab August ist dann Markt in Bredenbeck

Blick nach vorne: Am Dienstag hat der Wochenmarkt zum letzten Mal auf dem Forges-Les-Eaux-Platz in Wennigsen stattgefunden. Nach einer fünfwöchigen Pause wollen die Marktgilde und die Standbetreiber ab dem 15. August einen neuen Versuch an der Deisterstraße in Bredenbeck starten.