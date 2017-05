Nachdem die freilaufenden Pferde gefunden wurden, fielen die Verletzungen am vier Jahre alten Araber-Hengst auf.© Polizei

Wennigsen

Totes Pferd: Wollten Diebe Araber-Hengst stehlen?

Bisher unbekannte Täter haben ein Pferd in Holtensen so schwer verletzt, dass es in der Nacht zu Mittwoch eingeschläfert werden musste. Das Tier war über den gesamten Körper von Wunden gezeichnet. Tierquälerei scheidet nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus - dafür gibt es eine andere Vermutung.