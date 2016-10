Die Polizei sucht zwei junge Männer und eine Frau, die in Holtensen einen Traktor gestohlen haben.© Friso Gentsch

Einem Landwirt aus Holtensen ist am Freitag ein Traktor gestohlen worden. Seinen nahezu fabrikneuen, grünen John Deere mit gelben Felgen hat der Besitzer inzwischen zurück. Wer die Täter waren, weiß die Polizei noch nicht.

Holtensen. Ein Bekannter des Geschädigten, der von dem Diebstahl wusste, hatte das auffällige Fahrzeug am Sonnabendmittag fahrend beobachtet. Er verfolgte den gestohlenen Trecker bis zum Bahnhof in Lemmie. Dort waren die Diebe - zwei junge Männer und eine Frau - dann aber weg, bevor die Polizei eintraf. Der Diebstahl selbst muss am Freitag zwischen 10 und 15.45 Uhr passiert sein.

Der Landwirt durfte seinen Traktor vor Ort wieder übernehmen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.