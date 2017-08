Ute Plack (links) und Amirah Adam freuen sich auf die Pilzentdeckertouren.© Stephan Hartung

Wennigsen

Ute Plack geht wieder auf Entdeckertour

In den vergangenen Tagen war Ute Plack bereits fleißig. Die 74-Jährige, in Wennigsen als Expertin für Pilze bekannt und geschätzt, hat im Deistervorland viele Pilze gesammelt – insgesamt 18 verschiedene Sorten. Ihr Wissen gibt sie demnächst wieder an Interessierte weiter bei den Pilzentdeckertouren.