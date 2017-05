Der Bredenbecker Ortsrat ist gegen eine Tempo-30-Zone vor dem Kindergarten an der Wennigser Straße, weil sonst vielleicht die Ampel an der Ortsdurchfahrt abgebaut würde.© Bernd Wüstneck

| Jennifer Krebs

Bredenbeck

Ortsrat: Kein Tempo 30 vor Bredenbecker Kita

Der Ortsrat Bredenbeck ist gegen eine Tempo-30-Zone vor dem Kindergarten an der Wennigser Straße, weil sonst vielleicht die Ampel an der Ortsdurchfahrt weg käme. "Das wollen wir nicht riskieren", argumentierte Ortsbürgermeister Heiko Farwig in der Ortsratssitzung.