Wennigsen

Tödlicher Unfall: Lastwagen überrollt Radfahrerin

Tödlicher Unfall am Donnerstagvormittag im Wennigser Ortsteil Degersen: Gegen 10.15 Uhr ist dort eine Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.