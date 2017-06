Der kommandierende General Eckhard Rogge legt der neuen Majestät Jürgen Stegen die Königskette um.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Jürgen Stegen ist der neue Schützenkönig

Das Ergebnis steht seit dem späten Abend fest: Drei Jahre lang regiert nun der neue Schützenkönig Jürgen Stegen (65) aus Argestorf. Er löst Ernst-Udo Schmidt ab, der am Montag beim Historischen Freischießen in Wennigsen den letzten Tag in Amt und Würden war.