Wie eine kleine Big Band: Back to the Roots aus Hannover spielen Blues und Rock'n'Roll.© privat

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Jazz, Blues und Rock für die Flüchtlingshilfe

Musik für den guten Zweck: Ein Benefizkonzert zugunsten geflüchteter Menschen in Wennigsen veranstaltet die Welcome-Gruppe in Zusammenarbeit mit dem DGB am Sonnabend, 20. Mai, in der Pinkenburg.