Die Hauptstraße soll in den kommenden Jahren neu gestaltet werden - unter anderem wird auch über die zukünftige Nutzung des Hagemannplatzes gesprochen.© Elena Everding

| Björn Franz

Wennigsen

Hauptstraße: Mehr Einfluss für Geschäftsleute

Die Geschäftsleute bekommen bei der Neugestaltung der Hauptstraße mehr Einfluss. Der Rat der Gemeinde Wennigsen beschloss in seiner Sitzung am Donnerstagabend, ihnen drei Plätze in der Arbeitsgruppe zu gewähren. Ursprünglich sollte nur ein beratendes Mitglied der Geschäftsleute in dem Gremium sitzen.