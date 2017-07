Haben Einbrecher diese Markierung in den Gulli geritzt? Die Polizei ermittelt.© Jennifer Krebs

Wennigser Mark

Geheime Zeichen von Einbrechern?

Die alte Dame aus der Wennigser Mark wurde sofort stutzig, als sie die Striche sah, die irgendjemand in den Gullideckel in ihrem Vorgarten eingeritzt hat. Nachbarn hatten unlängst spät am Abend Leute in der Straße beobachtet, die mit einem Auto ohne Licht unterwegs waren und offenbar die Häuser auskundschafteten.