| Ingo Rodriguez

Holtensen/Bredenbeck

Gefährlicher Schulweg: Eltern in Sorge

Rund 20 Kinder aus Holtensen müssen in den Wintermonaten morgens auf einem stockfinsterem Fußweg zur Grundschule Bredenbeck gehen, weil sie zu nah am Schulort wohnen und ihnen deshalb nach den offiziellen Richtlinien der Region Hannover keine Busfahrkarten zustehen. Nun will die Gemeinde Tickets spendieren.