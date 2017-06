Radeln für das Klima: Die Wennigser Gruppen wollen den Titel als fahrradfreundlichste Kommune in der Region Hannover verteidigen.© Oehlschläger

| Ingo Rodriguez

Wennigsen

Für den Klimaschutz in die Pedalen treten

Die Gemeinde Wennigsen und der ADFC rufen noch einmal zur Teilnahme am Stadtradeln-Wettbewerb auf. Seit dem 28.Mai schon sammeln in der Region Hannover wieder etliche Vereine, Organisationen, Gruppen und Privatpersonen möglichst viele „Fahrradkilometer“ für ihre Kommune. Am 17. Juni endet die Aktion.