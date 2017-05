Losmachen zum Freischießen.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Freischießen: Wennigsen macht wieder los

Die Schützengesellschaft mit König Ernst-Udo Schmidt hat wieder das Kommando übernommen: In 40 Tagen vom 17. bis 20. Juni feiert Wennigsen sein historisches Freischießen - Ausnahmezustand alle drei Jahre in der kleinsten Regionskommune. Beim Losmachen wurden am Sonntag die Posten verteilt.