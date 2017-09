In der Nähe des Vereinsheims des SV Steinkrug soll ein Waldkindergarten entstehen.© Marcel Sacha

Bredenbeck/Steinkrug

Fläche für Waldkindergarten gefunden

Das Projekt eines Waldkindergartens in der Gemeinde könnte bald Realität werden. Wie Bürgermeister Christoph Meineke mitteilt, haben die Freiherrn Knigge als Waldbesitzer ihre schriftliche Zustimmung erteilt - allerdings nicht wie geplant für eine Fläche in Bredenbeck, sondern in Steinkrug.