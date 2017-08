So war es vor einem Jahr - und so soll es wieder werden: Das üppige internationale Büfett vermittelt beim Fest der Kulturen einen wunderbaren Einblick in die Kultur der Heimatländer.© privat

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Fest soll Menschen zusammenbringen

Endspurt bei den Vorbereitungen fürs Fest der Kulturen: Die Organisatoren der Welcome-Initiative und Flüchtlinge arbeiten daran, das zehn Meter lange Büfett von vor einem Jahr noch zu übertreffen. Gefeiert wird am Sonnabend, 19. August, ab 16 Uhr am Gemeindehaus am Klosteramthof.