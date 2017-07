So macht Klimaschutz Spaß.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Verblüffende Sonnenexperimente

Warum geht bei der Sonne das Licht nie aus? Und was verrät eine CD über die Sonne? Gemeinsam mit den Ferienkindern ist Claudius Immergrün am Montag im Wasserpark auf Forschertour gegangen - und hatte verblüffende Experimente in seinem Bollerwagen mitgebracht.