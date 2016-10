Auf dem Friedhof (von links): Pastorin Annette Behnken, Friedhofsausschussvorsitzender Michael Albrecht und Fiedhofswart Friedrich Noltemeyer pflanzen die Luthereiche.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Eine Luthereiche für den Wennigser Friedhof

Besonderer Reformationstag: Auch auf dem Wennigser Friedhof wächst nun eine Luthereiche, die in Gedenken an Martin Luther am Montag gepflanzt wurde. 500 Jahre Reformation. Die Marien-Petri-Kirchengemeinde würdigt den Reformator im Lutherjahr 2017 mit mehreren Veranstaltungen.