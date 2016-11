Eines der erfolgreichen Projekt aus der Wennigser Welcome-Initiative: die Fahrradwerkstatt.© privat

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Erfolgreiche Projekte, aber zu wenig Helfer

Ein Jahr Welcome in Wennigsen: Obwohl die Initiative schon vielen Flüchtlingen helfen konnte und viele Projekte erfolgreich auf den Weg gebracht wurden, "fehlt es nach wie vor an Betreuern und Helfern", sagt Integrationslotse Jürgen Welk. Knapp 250 Flüchtlinge leben aktuell in Wennigsen.