Wennigsens stellvertretende Bürgermeisterin Marianne Kügler überreicht dem Teamkapitän Finn Niermann Kinogutscheine für die Jugendlichen aus der ehemaligen Klasse 7c und Gutscheine für einen Eisdielenbesuch für die Helfer aus dem Unterstützerteam.© Ingo Rodriguez

| Ingo Rodriguez

Wennigsen

Siebtklässler sind die fleißigsten Radler

Kräftig in die Pedalen getreten: Die Jugendlichen aus der Klasse 7c der Sophie-Scholl-Gesamtschule haben beim Stadtradeln den Schulklassen-Wettbewerb in Wennigsen für sich entschieden. Die Schüler setzten sich in beiden gewerteten Kategorien vor der KGS-internen Konkurrenz der Klasse 7a durch.