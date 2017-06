Edelgard und Ernst Heimbruch (vorne, links und rechts) feierten zusammen mit ihrer Urenkelin Mia-Sophie, ihrem Sohn Friedhelm (oben, von links) sowie ihren Enkeln Frank und Florian ihre Diamantene Hochzeit. © Marcel Sacha

Wennigsen

Diamantene Hochzeit

Immer wieder klingelte am Donnerstag Am Hohen Holze 7 das Telefon. Edelgard und Ernst Heimbruch wurden mit Glückwünschen und Gratulationen geradezu überschüttet. Der Anlass: Vor genau 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Bis heute lebt das Ehepaar glücklich und zufrieden in Bredenbeck.