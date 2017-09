Susanne und Martin Reerink spielen Katharina von Bora und Martin Luther.© privat

Wennigsen

Bei Katharina und Martin zu Tisch

Es ist eine musikalische Hommage an die Frauen der Reformation: Das Duo Hora - Susanne und Martin Reerink aus Melsungen - lässt in einer sprühenden Mischung aus Gesang, Texten und spitzen Dialogen die Zeit vor 500 Jahren lebendig werden. Beide treten am Freitag, 15. September, im Klostersaal auf.