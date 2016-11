Wilhelm Subke (stehend) ist der neue Ratsvorsitzende in Wennigsen.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Der neue Wennigser Rat hat sich konstituiert

Der neue Rat der Gemeinde Wennigsen ist im Amt. In der ersten Ratssitzung am Donnerstagabend ist auch ein neuer Ratsvorsitzender gewählt worden. In Zukunft leitet Wilhelm Subke (64) von der SPD die Sitzungen. Sein Stellvertreter ist Rats-Neuling Oliver Wagner (44) von der CDU.