Das Land Niedersachsen prüft die Reaktivierung der Polizeischule in Wennigser Mark als Standort für die Bereitschaftspolizei.© Jennifer Krebs

| Björn Franz

Wennigser Mark

Kehrt Polizei in die Wennigser Mark zurück?

Seit 2008 stand die ehemalige Polizeischule in Wennigser Mark zum Verkauf. Doch jetzt prüft das Land Niedersachsen, ob die Anlage als Standort für einen Teil der Bereitschaftspolizei reaktiviert werden kann. Sie könnten aus der Tannenbergallee in Hannover an den Deister umziehen.