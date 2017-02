Ist Coworking bald auch in Wennigsen möglich? Bislang gibt es solche Modelle vornehmlich in Großstädten wie in Hannover das neue Kreativzentrum Hafven. © Tim Schaarschmidt (Archiv)

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Coworking bald auch in Wennigsen?

Coworking könnte auch in Wennigsen eine Arbeitsform der Zukunft werden. "Wir haben eine Pendlerquote von 86 Prozent. Das ist wahnsinnig viel und Spitze in der Region", sagt Wirtschaftsförderer Christian Mainka. Dank Digitalisierung könne ein Arbeitsplatz heute überall sein, die Kaufkraft bliebe am Ort.