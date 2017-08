Hinterliegerbebauung in Bredenbeck: Wer ein großes Grundstück besitzt, das er teilen lassen und verkaufen will, sollte auf die Gemeinde zukommen. © Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Bredenbeck

Baut bald auch Bredenbeck in zweiter Reihe?

Die Gemeinde zeigt, dass es ihr ernst ist mit der Schaffung von neuem Wohnbauland: Wie in der Hirtenstraße in Wennigsen und aktuell in der Kampstraße in Degersen will sie auch in Bredenbeck das Bauen in zweiter Reihe ermöglichen und ein städtebauliches Verfahren anschieben.