An rund 50 Ständen finden die Besucher des Bauernmarktes frisches Obst und Gemüse ebenso wie Schmuck, Blumen, Kunsthandwerk und Dekorationsartikel.BU© Carsten Fricke

Bredenbeck

Bauernmarkt stimmt auf den Herbst ein

Beim Bauernmarkt in Bredenbeck wollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aussteller mit regionalen Produkten auf den Herbst einstimmen. Der Markt beginnt am Sonntag, 24. September, um 10 Uhr auf dem Gelände an der Deisterstraße.