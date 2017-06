Ute und Helmut Prager (von links) sowie Amirah Adam vom Tourismus-Service präsentieren am Wochenende bei der Wennigser Gartenlust auch die Grünanlage des alten Forstamtes.© Ingo Rodriguez

| Ingo Rodriguez

Wennigsen

Geschütztes Idyll ist alter Amtssitz

Vom kleinen Reihenhausgarten bis zur Parklandschaft ist alles dabei: Am Wochenende öffnen in Wennigsen anlässlich der Doppelveranstaltung Kunstspur und Gartenlust mehr als 16 private Besitzer von Grünanlagen ihre Pforten. Auch Familie Prager gewährt Einblicke in den Minipark ihres alten Forstamtes.