Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am Feuerwehrplatz, bei dem ein Daimler Benz stark beschädigt wurde.© Friso Gentsch

| Jennifer Krebs

Wennigsen

Am Feuerwehrplatz ist die linke Fahrzeugseite eines Daimler Benz Matic stark beschädigt worden. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 16.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht.

Wennigsen. Der Unfall muss sich zwischen dem 25. Januar (15 Uhr) und dem 26. Januar (11 Uhr) ereignet haben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Verursacher wohl um ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Lastwagen, handelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wennigsen unter Telefon (05103) 2278 oder im Kommissariat Ronnenberg unter (05109) 517115 zu melden.

Und noch etwas von der Polizei: Am Sonntag wurde ein Mann in Holtensen festgenommen, nachdem dieser die Tür seiner Ex-Freundin eingetreten hat. Nachbarn hatten den Vorfall gegen 17.30 Uhr im Hückedal beobachtet, die Frau selbst war nicht zu Hause. Der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Er hatte zwei Promille. Da bereits ein Annäherungsverbot besteht, leitete die Polizei ein Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz ein.