Der Umzug steht kurz bevor: Der stellvertretende KGS-Schulleiter Bernhard Klingelhöfer packt im Übergangsquertier der Pädagogen und der Verwaltung vorsorglich schon einige Arbeitsmaterialien in einen Karton. In dem neuen Erweiterungsbau neben dem früheren Verwaltungstrakt (siehe Bildergalerie) ist ein geräumiges und helles Lehrerzimmer entstanden.© Ingo Rodriguez

| Ingo Rodriguez

Wennigsen

Lehrer und Verwaltung ziehen in neuen Anbau

Umzugsvorbereitungen laufen: An der Sophie-Scholl-Gesamtschule geht der zweite Bauabschnitt in die Schlussphase. In den Herbstferien beziehen die Schulleitung und das Sekretariat schon den neuen Anbau. Nach der Inbetriebnahme des neuen Lehrerzimmers wird nur noch der neue Haupteingang eingerichtet.