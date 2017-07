Spendenübergabe (von links): Mounir Abou Zaki, Kerstin Kohl, Arne Schirmer, Dorothea Strothmann, Renate Hebach und Christoph Knoke.© Jennifer Krebs

| Jennifer Krebs

Wennigsen

1000 Euro vom Flohmarkt für die Jugendpflege

Flohmarkt für den guten Zweck: 1000 Euro haben Dorothea Strothmann und Renate Hebach aus der Siedlung am Waldkater am Mittwoch der Wennigser Jugendpflege übergeben. Die will mit dem Geld einen Beamer und eine mobile Soundanlage anschaffen.