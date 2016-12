Wilhelm Balkes Haus am Postdamm in Hellendorf ist während der Weihnachtszeit ein Publikumsmagnet.© Roman Rose

Hellendorf

Leuchtende Fassade für leuchtende Kinderaugen

Es glitzert, blinkt und funkelt am Postdamm in Hellendorf. Weihnachtlichen Figuren und kleine Szenen erstrahlen in zahlreichen Farben. Wilhelm Balke hat sein Haus zum Advent erneut in eine Augenweide vor allem für Kinderaugen verwandelt.