Arbeiter im Jahre 1935 beim Beladen der Sandloren der Firma Hermann Strube in Mellendorf.© privat

| Roman Rose

Was der Sandexport für die Wedemark bedeutet

Was der Sandexport für die Wedemark bedeutet hat - dieses Thema steht im Mittelpunkt des nächsten Treffens der Historischen Arbeitsgemeinschaft am Mittwoch, 28. September, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus von St. Georg in Mellendorf, Kirchweg 3.