Audrey Reilly zeigt Bilder mit Lebewesen aus Wäldern und Mooren der Wedemark.© privat

Brelingen

Audrey Reilly stellt in Brelinger Mitte aus

Am Freitag, 28. Oktober, stellt die Brelinger Mitte ein weiteres Kulturereigniss vor. Die irische Künstlerin Audrey Reilly lebt seit vier Jahren in der Wedemark und ist seitdem fasziniert von der Natur in der Umgebung.