Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Resse.© Symbolbild

| Roman Rose

Resse

Einbruch in Frischmarkt - Geldautomat im Visier

Mit besonderer krimineller Energie ist mindestens ein Unbekannter in der Nacht zum 1. Mai in den Frisch-Markt in Resse eingestiegen. Wie die Polizei gestern mitteilte, schnitt er das Dach auf und gelangte so direkt in den Raum hinter dem im Markt aufgestellten Geldautomaten.