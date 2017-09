Die Feuerwehr Brelingen beseitigt einen Baum von der Straße Auf dem Mühlenberg.© Bernstorf

| Roman Rose

Wedemark

Sturm zerbricht Bäume in der Wedemark

Der Sturm hat am Mittwoch einige Schäden in der Wedemark verursacht. So rückte die Feuerwehr Brelingen aus, um auf der Straße Auf dem Mühlenberg einen Baum zu fällen. Der heftige Wind hatte einen Teil der Krone abbrechen lassen. Die dicken Äste fielen auf die Fahrbahn.